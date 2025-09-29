Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) in una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 6 al 10 ottobre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dal 6 al 10 ottobre

Defne è stata avvistata su un minibus che stava percorrendo una strada insolita insieme a una donna. Intanto, i medici svegliano Metin per pochi minuti, per controllare le sue condizioni, e Ceylin riesce a farsi dare un indizio sulla persona che l'ha assalito: l'aggressore avrebbe avuto le dita sporche di quella che l'avvocato pensa essere tinta per capelli. Cinar e le ragazze trovano un modo per fare entrare di nascosto Mert nella stanza di ospedale di Metin, così che possa vederlo, nel frattempo gli uomini che tengono in ostaggio Defne, dopo l'orario prestabilito, informano Ilgaz dove poterla trovare. I rapinatori mandano a Ceylin un video in cui appare Defne chiusa in una cella frigorifera, e con un messaggio avvisano Ilgaz che se non la troveranno entro quaranta minuti, morirà di ipotermia. Pars crolla di fronte al cadavere di Ridvan, ucciso sebbene i responsabili avessero capito che non era davvero Salim. Infine, Defne viene portata in ospedale per accertamenti. La bambina sembra stare fisicamente bene ma ha subito un forte trauma emotivo così Ilgaz chiede a una psicologa di seguirla.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE