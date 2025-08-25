Segreti di famiglia 2, le trame della settimana dall'1 al 5 settembre
Cosa accadrà nei primi episodi della seconda stagione della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity? Una breve anticipazione
Ecco cosa accadrà dall'1 al 5 settembre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dall'1 al 5 settembre
Eren scopre che sulla scena del crimine non c'è né la pistola, né la pala, né il bossolo e neanche il proiettile che ha ferito Osman, ma Eren inizialmente mente a Ilgaz.
Mentre Ceylin è alle prese con la difesa di Arda che per volere di Derya continua a restare in custodia, la morsa si stringe intorno ai parenti di Eren, Ceylin ed Ilgaz.
Parla confessa a Ceylin di aver ucciso Serdar nel tentativo di proteggere Cinar. Mert però, dice di essere il colpevole dell'omicidio per proteggerla. Aylin chiede a Ceylin di mantenere il segreto.
Alla fine dell'ispezione dell'auto di Mert, il sangue trovato nel bagagliaio risulta essere quello di Serdar. Aylin è molto preoccupata per la reazione di Parla.
Infine, il giudice conferma l'arresto di Mert, autoaccusatosi dell'omicidio di Serdar e la famiglia, soprattutto Parla, è distrutta.
Leggi anche
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Famiglia
L'attrice condivide una serie di scatti sui social
L'attrice condivide una serie di scatti sui social
fashion
Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima
Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima