Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Segreti di famiglia
Anticipazioni
25 agosto 2025

Segreti di famiglia 2, le trame della settimana dall'1 al 5 settembre

Cosa accadrà nei primi episodi della seconda stagione della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity? Una breve anticipazione

Condividi:
Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia
Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dall'1 al 5 settembre nei primi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: le anticipazioni dall'1 al 5 settembre

Eren scopre che sulla scena del crimine non c'è né la pistola, né la pala, né il bossolo e neanche il proiettile che ha ferito Osman, ma Eren inizialmente mente a Ilgaz.

Mentre Ceylin è alle prese con la difesa di Arda che per volere di Derya continua a restare in custodia, la morsa si stringe intorno ai parenti di Eren, Ceylin ed Ilgaz.

Parla confessa a Ceylin di aver ucciso Serdar nel tentativo di proteggere Cinar. Mert però, dice di essere il colpevole dell'omicidio per proteggerla. Aylin chiede a Ceylin di mantenere il segreto.

Alla fine dell'ispezione dell'auto di Mert, il sangue trovato nel bagagliaio risulta essere quello di Serdar. Aylin è molto preoccupata per la reazione di Parla.

Infine, il giudice conferma l'arresto di Mert, autoaccusatosi dell'omicidio di Serdar e la famiglia, soprattutto Parla, è distrutta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 25 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 25 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

Famiglia

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

fashion

Claudia Schiffer compie 55 anni: cosa fa oggi la top model musa di Karl Lagerfeld

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Scoperta a soli 17 anni in un locale di Düsseldorf, la supermodella è diventata un'icona assoluta degli Anni '90. E ancora oggi è richiestissima

Nata per te su Canale 5 e in streaming

PROMO

Nata per te su Canale 5 e in streaming

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Il film diretto da Fabio Mollo va in onda mercoledì 27 agosto in prima serata

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity