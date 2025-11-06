Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 3 a venerdì 7 novembre, Ceylin finisce sotto indagine.

Cinar, Tugce e Parla tendono una trappola a Eyup.

Il video che incastra Omer viene presentato in tribunale: Omer viene arrestato e Ilgaz assolto.

Omer consegna un bossolo a Ceylin e lei chiede spiegazioni a Yekta.

Omer viene interrogato dal procuratore e, in seguito, confessa il suo segreto a Yekta.

Ilgaz e Ozcan interrogano Yekta e lui si dichiara colpevole.

