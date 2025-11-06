Catalogo
LA PUNTATA07 novembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 7 novembre in streaming

La puntata del 7 novembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 7 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 7 novembre

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Eyup è sparito nel nulla.

Nel frattempo, Yekta è risentito con Ceylin e la chiama dalla cella.

Ilgaz, Ceylin, Eren e Derya si riuniscono per una cena. Con l'occasione, Eren annuncia la sua promozione e Ilgaz spiega a tutti il suo piano. Con dei documenti falsi, prenotano il noleggio delle auto fingendo un viaggio verso la Grecia.

Yekta e Omer si confrontano da una cella all'altra.

Intanto, Umut chiama Eren per comunicargli che Igor è morto in carcere.

