La puntata integrale del 7 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love
Eyup è sparito nel nulla.
Nel frattempo, Yekta è risentito con Ceylin e la chiama dalla cella.
Ilgaz, Ceylin, Eren e Derya si riuniscono per una cena. Con l'occasione, Eren annuncia la sua promozione e Ilgaz spiega a tutti il suo piano. Con dei documenti falsi, prenotano il noleggio delle auto fingendo un viaggio verso la Grecia.
Yekta e Omer si confrontano da una cella all'altra.
Intanto, Umut chiama Eren per comunicargli che Igor è morto in carcere.