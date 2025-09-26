Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 22 al 26 settembre
Ecco cosa è successo dal 22 al 26 settembre negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity
Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, Ismail racconta di aver organizzato una fuga con Farda.
Ceylin riconosce Cetin nei video del matrimonio, poi riceve delle minacce.
Ilgaz interroga il padre e il fratello di Ferda. Nel frattempo, Cetin spiega ad Aylin di non avere i soldi che gli aveva dato per il passaporto.
Ilgaz e Ceylin passano la notte insieme, ma qualcuno posiziona una bomba sull'auto di Ilgaz. Pars, Metin e Derya finiscono in ospedale.
Ilgaz scopre che Ferda era stata ceduta dal fratello per saldare un debito di gioco.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 54 al 58 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Tra film-concerto, biopic e documentario, l'autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro
Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
