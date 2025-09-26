Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 22 al 26 settembre

Ecco cosa è successo dal 22 al 26 settembre negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, Ismail racconta di aver organizzato una fuga con Farda.

Ceylin riconosce Cetin nei video del matrimonio, poi riceve delle minacce.

Ilgaz interroga il padre e il fratello di Ferda. Nel frattempo, Cetin spiega ad Aylin di non avere i soldi che gli aveva dato per il passaporto.

Ilgaz e Ceylin passano la notte insieme, ma qualcuno posiziona una bomba sull'auto di Ilgaz. Pars, Metin e Derya finiscono in ospedale.

Ilgaz scopre che Ferda era stata ceduta dal fratello per saldare un debito di gioco.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 54 al 58 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

