Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dall'1 al 5 settembre
Ecco cosa è successo dall'1 al 5 settembre negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity
Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 1 a venerdì 5 settembre, Eren scopre che la scena del crimine è pulita.
Mert rivela di essere un malato terminale e Cetin rivela la sua vera identità.
Mert confessa di aver ucciso Serdar, ma Parla confessa a Ceylin di essere stata lei. Aylin le chiede di mantenere il segreto. Ceylin decide di proteggerla.
Aylin riesce a trovare un passaporto per Parla e Mert viene arrestato.
Pars chiede a Derya di sposarlo.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 34 al 38 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
SERIE TV
La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 12 settembre su Canale 5
La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 12 settembre su Canale 5
Coppie
La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"
La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"
SERIE TV
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca
entertainment
Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda. Domani la consegna del premio più ambito
Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda. Domani la consegna del premio più ambito