Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dall'1 al 5 settembre

Ecco cosa è successo dall'1 al 5 settembre negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 1 a venerdì 5 settembre, Eren scopre che la scena del crimine è pulita.

Mert rivela di essere un malato terminale e Cetin rivela la sua vera identità.

Mert confessa di aver ucciso Serdar, ma Parla confessa a Ceylin di essere stata lei. Aylin le chiede di mantenere il segreto. Ceylin decide di proteggerla.

Aylin riesce a trovare un passaporto per Parla e Mert viene arrestato.

Pars chiede a Derya di sposarlo.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 34 al 38 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE