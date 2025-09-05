Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 5 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna: la trama del 5 settembre

Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı) in una scena di La forza di una donna

Piril viene messa di fronte a un bivio da suo marito: deve scegliere fra lui e suo padre.

L'intervento di Enver ha un esito positivo e l'uomo viene spostato momentaneamente nel reparto di terapia intensiva.

Nel frattempo, Sirin riceve la visita di uno degli uomini di Suat che le porta dei soldi. La ragazza entra in crisi, quando l'uomo la costringe ad accettarli, perché non sa dove nasconderli.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45.

