Segreti di famiglia 2, la puntata del 29 settembre in streaming
La puntata del 29 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 29 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 29 settembre
Ilgaz ed Eren interrogano Nur, l'addetta alle pulizie del luogo in cui si è svolto il ricevimento la quale dice di aver trovato del vomito sul pavimento. Gli agenti vanno a casa di Salim per cercare la collana e prendere il suo abito da sposo per verificare se sia sporco di vomito e le scarpe.
Ilgaz chiede ad Aylin di contattare Cetin e dirgli che vuole vederlo per una questione urgente. Cetin le da' appuntamento alle nove del giorno dopo. Gli agenti perquisiscono la casa di Salim ma non trovano la collana e portano via il suo abito da sposo e le scarpe. Salim viene rilasciato.
Eren capisce da un'informazione dell'antiterrorismo che la bomba è stata messa solo a scopo intimidatorio.
Leggi anche
AMORE
La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale
La cantante e attrice ha pubblicato sui social le immagini del suo matrimonio con il produttore musicale
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda del 28 settembre della serie turca La notte nel cuore
I momenti più importanti degli episodi in onda del 28 settembre della serie turca La notte nel cuore
SERIE TV
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 28 settembre, è su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 28 settembre, è su Mediaset Infinity