La puntata integrale del 29 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 29 settembre

Ugur Aslan (Eren) in Segreti di famiglia

Ilgaz ed Eren interrogano Nur, l'addetta alle pulizie del luogo in cui si è svolto il ricevimento la quale dice di aver trovato del vomito sul pavimento. Gli agenti vanno a casa di Salim per cercare la collana e prendere il suo abito da sposo per verificare se sia sporco di vomito e le scarpe.

Ilgaz chiede ad Aylin di contattare Cetin e dirgli che vuole vederlo per una questione urgente. Cetin le da' appuntamento alle nove del giorno dopo. Gli agenti perquisiscono la casa di Salim ma non trovano la collana e portano via il suo abito da sposo e le scarpe. Salim viene rilasciato.

Eren capisce da un'informazione dell'antiterrorismo che la bomba è stata messa solo a scopo intimidatorio.

