LA PUNTATA28 ottobre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 28 ottobre in streaming

La puntata del 28 ottobre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 28 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 28 ottobre

Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 2Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 2

Il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan informano Ilgaz che è accusato di corruzione e traffico di reperti archeologici. Con l'autorizzazione del Ministero e del Consiglio Superiore dei Giudici e dei Procuratori, lo dichiarano in arresto.

Ceylin, in qualità di suo legale, assiste alla perquisizione dell'ufficio di Ilgaz, dove la polizia trova un documento firmato di suo pugno che è a tutti gli effetti una prova a conferma delle accuse di corruzione: si tratta della richiesta di trasferimenti di somme consistenti di denaro a favore della famiglia Kaya.

Mentre Ceylin va a informare Ilgaz del risultato della perquisizione, Turgut ordina la convocazione di Hilmi Yozba, che però è fuggito all'estero, e l'esame approfondito del cellulare di Ilgaz.

