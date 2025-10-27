La puntata integrale del 28 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 2

Il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan informano Ilgaz che è accusato di corruzione e traffico di reperti archeologici. Con l'autorizzazione del Ministero e del Consiglio Superiore dei Giudici e dei Procuratori, lo dichiarano in arresto.

Ceylin, in qualità di suo legale, assiste alla perquisizione dell'ufficio di Ilgaz, dove la polizia trova un documento firmato di suo pugno che è a tutti gli effetti una prova a conferma delle accuse di corruzione: si tratta della richiesta di trasferimenti di somme consistenti di denaro a favore della famiglia Kaya.

Mentre Ceylin va a informare Ilgaz del risultato della perquisizione, Turgut ordina la convocazione di Hilmi Yozba, che però è fuggito all'estero, e l'esame approfondito del cellulare di Ilgaz.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE