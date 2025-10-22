La puntata integrale del 23 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Turgut accompagna Ilgaz dalla governatrice a cui dovrà spiegare la situazione che lo vede protagonista delle minacce a sé e alla sua famiglia. La governatrice rassicura che verranno prese tutte le precauzioni necessarie.

Derya trova il cadavere di Pars sotterrato nel giardino di casa sua. Ceylin e Erem la raggiungono e la portano via, lasciando spazio all'ispezione della polizia.

Ceylin è in lacrime e spaventata e Ilgaz la rassicura, dicendole che quelle saranno le ultime lacrime che dovrà versare.

