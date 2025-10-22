Catalogo
LA PUNTATA23 ottobre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 23 ottobre in streaming

La puntata del 23 ottobre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 23 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 23 ottobre

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Turgut accompagna Ilgaz dalla governatrice a cui dovrà spiegare la situazione che lo vede protagonista delle minacce a sé e alla sua famiglia. La governatrice rassicura che verranno prese tutte le precauzioni necessarie.

Derya trova il cadavere di Pars sotterrato nel giardino di casa sua. Ceylin e Erem la raggiungono e la portano via, lasciando spazio all'ispezione della polizia.

Ceylin è in lacrime e spaventata e Ilgaz la rassicura, dicendole che quelle saranno le ultime lacrime che dovrà versare.

