La puntata integrale del 2 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Rafet interroga Cetin e viene fuori che l'uomo ha una serie di denunce per truffa da parte di donne deluse, ma che nessuna è andata a buon fine perché furbescamente l'uomo inganna le donne per farsi dare soldi o valori, spontaneamente. Pars invita Rafet a fare una ricerca più accurata anche sul portale Uyap, quello della magistratura.

Ilgaz, Ceylin ed Eren intanto si recano nella strada in cui è passato il minibus per verificare se ci sono filmati da telecamere di sorveglianza private o di negozi. Uno di questi negozi, in effetti, ha un filmato in cui si vede il minibus che passa con a bordo la piccola Defne che urla.

Il minibus è stato portato alla scientifica e i rilievi sono affidati a Goksu; vi trovano parecchie tracce del sangue di Metin e si evince che l'uomo è stato accoltellato proprio all'interno del veicolo.

Metin intanto è sotto i ferri, uscito dalla sala operatoria viene portato in rianimazione e sedato, quindi non ha modo di parlare.

