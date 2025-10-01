Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı) , disponibile da venerdì 3 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, vengono nuovamente interrogati Yakup e Salim.

Pars, Ceylin, Ilgaz ed Eren in una scena di Segreti di famiglia 2

Eren e i suoi uomini fanno irruzione nella villa dove si gioca d'azzardo e scoprono che dietro tale organizzazione c'è la Mafia balcanica.

Vengono nuovamente interrogati Yakup e Salim. Il primo confessa di aver aiutato l'amico a gettare il cadavere di Ferda in mare e di essere poi tornato con lui al ricevimento. Salim conferma l'occultamento di cadavere, ma nega l'omicidio.

