Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 3 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, vengono nuovamente interrogati Yakup e Salim.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Eren e i suoi uomini fanno irruzione nella villa dove si gioca d'azzardo e scoprono che dietro tale organizzazione c'è la Mafia balcanica.
Vengono nuovamente interrogati Yakup e Salim. Il primo confessa di aver aiutato l'amico a gettare il cadavere di Ferda in mare e di essere poi tornato con lui al ricevimento. Salim conferma l'occultamento di cadavere, ma nega l'omicidio.