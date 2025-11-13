La puntata integrale del 14 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Derya ed Eren continuano le indagini sulla morte di Ilgaz per conto loro, ma il procuratore capo Turgut li sorprende a visionare i filmati delle telecamere della procura.
I due scoprono che Ilgaz si era allontanato dalla procura proprio insieme a Turgut Ali. Il comportamento è molto sospetto.