L'ultimo episodio della seconda stagione della serie turca Segreti di famiglia (Yargı) - con protagonista Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love - e Pinar Deniz è disponibile gratis su Mediaset Infinity da venerdì 14 novembre.

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Segreti di famiglia, come finisce la seconda stagione?

Negli ultimi episodi della seconda stagione di Segreti di famiglia, Eren trova Ilgaz ferito e sporco di sangue in un cassonetto. La principale sospettata dell'omicidio di Ilgaz è proprio Ceylin. Disperata dopo aver saputo di Ilgaz, Ceylin sceglie di coprire Parla e confessa di aver ucciso Eyup. Ceylin non sa che in realtà Eyup non è morto, ma è sotto le cure di Omer.

Nel frattempo, Derya ed Eren continuano le indagini sulla morte di Ilgaz per conto loro, quando il procuratore capo Turgut li sorprende a visionare i filmati delle telecamere della procura. I due, avendo scoperto che Ilgaz si era allontanato dalla procura proprio insieme a Turgut Ali, si rendono conto che il suo comportamento è molto sospetto.

Yekta riesce a far rilasciare Ceylin, mentre Turgut Ali viene arrestato prima della sua fuga in Germania. Anche Omer, il cui vero nome è Yakup Atamer, viene arrestato. L'ultima puntata della seconda stagione di Segreti di famiglia si chiude con Ceylin che fa un test di gravidanza. La donna rivede puoi Ilgaz vivo davanti a lei: è la realtà o si tratta di un sogno?

Segreti di famiglia, quando inizia la terza stagione e dove vederla

I nuovi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia sono disponibili da lunedì 17 novembre, con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.





