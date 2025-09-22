Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Segreti di famiglia
SERIE TV
23 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 24 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 24 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 24 settembre in streaming su Mediaset Infinity, emergono dettagli sulla famiglia della sposa uccisa.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 24 settembre

Una scena di segreti di famiglia 2
Una scena di segreti di famiglia 2

Si scopre che poco prima del matrimonio, la sposa aveva tentato di scappare, ma poi è stata brutalmente picchiata dal fratello e costretta a restare.

Eren chiede ai familiari di riconoscere Cetin nelle foto scattate al matrimonio, ma purtroppo non sanno chi sia.

