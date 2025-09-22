Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 24 settembre in streaming su Mediaset Infinity, emergono dettagli sulla famiglia della sposa uccisa.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 24 settembre

Una scena di segreti di famiglia 2

Si scopre che poco prima del matrimonio, la sposa aveva tentato di scappare, ma poi è stata brutalmente picchiata dal fratello e costretta a restare.

Eren chiede ai familiari di riconoscere Cetin nelle foto scattate al matrimonio, ma purtroppo non sanno chi sia.

