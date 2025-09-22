Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 24 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da mercoledì 24 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da mercoledì 24 settembre in streaming su Mediaset Infinity, emergono dettagli sulla famiglia della sposa uccisa.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 24 settembre
Si scopre che poco prima del matrimonio, la sposa aveva tentato di scappare, ma poi è stata brutalmente picchiata dal fratello e costretta a restare.
Eren chiede ai familiari di riconoscere Cetin nelle foto scattate al matrimonio, ma purtroppo non sanno chi sia.
