Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 19 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da venerdì 19 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 19 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin è ancora innamorata di Ilgaz.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 19 settembre
Dopo il riconoscimento, la famiglia di Ferda arriva in centrale per parlare con il procuratore Ilgaz. Ceylin, pur essendo ancora innamorata di Ilgaz, continua a fingersi dura e distante e non lascia all'uomo nessuno spiraglio
Leggi anche
CRONACA
Le parole di Stefania Matteuzzi a Dentro la notizia: "Sì, è stata fatta giustizia per mia sorella"
Le parole di Stefania Matteuzzi a Dentro la notizia: "Sì, è stata fatta giustizia per mia sorella"
SERIE TV
La prima puntata di Buongiorno, mamma! 3 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La prima puntata di Buongiorno, mamma! 3 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
LA PUNTATA
La puntata del 18 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
La puntata del 18 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis