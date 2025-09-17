Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 19 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin è ancora innamorata di Ilgaz.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 19 settembre

Dopo il riconoscimento, la famiglia di Ferda arriva in centrale per parlare con il procuratore Ilgaz. Ceylin, pur essendo ancora innamorata di Ilgaz, continua a fingersi dura e distante e non lascia all'uomo nessuno spiraglio

