La nuova puntata di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda martedì 13 gennaio in prima serata su Canale 5.

Tahir in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah: la trama del 13 gennaio

Ali Galip si reca a casa di Tahir e Farah e, mentre Tahir è impegnato con Kerim, fa capire alla donna, senza mezzi termini, che anche se volessero fuggire lontano, lei e Tahir non potranno mai liberarsi di lui. Farah, esasperata, contatta Mehmet e si dice disposta a fare qualunque cosa pur di incastrare Ali Galip.

Il giorno delle nozze di Gonul e Kaan è ormai arrivato. Farah e Tahir si recano a casa Akinci per partecipare alla cerimonia. Lì, Farah cerca di allontanare Tahir con una scusa per poter parlare liberamente con Mehmet e farsi consegnare un localizzatore da mettere su Ali Galip, in modo da tracciare i suoi spostamenti e scoprire il luogo dell'incontro segreto tra i grandi capi famiglia della malavita.

Il piano, però, non va come dovrebbe e Tahir, avendo visto Farah e Bade prendere un taxi, decide di seguirle scoprendo così che le due hanno un appuntamento segreto con Mehmet. Tahir si infuria a tal punto che aggredisce Mehmet, così Bade lo stordisce con un teaser. Una volta ripresi i sensi, Tahir cerca di convincere Farah che Mehmet vuole usarla per i suoi scopi, ma lei gli confessa quello che non ha avuto il coraggio di rivelargli finora: è stato Ali Galip a uccidere il donatore condannando Kerim. Tahir, accecato dalla collera, vuole vendicarsi del suo capo.

Mehmet esprime il suo amore per Bade al matrimonio di Kaan e Gonul.

Farah tenta di fermare la vendetta di Tahir contro Ali Galip.

Il giorno dopo, Mehmet avvia un'operazione su agnello nero e agnello bianco, con conseguenze imprevedibili.

Tahir decide di affrontare Ali Galip e, nel frattempo, Benham si presenta a casa di Farah.

