Endless Love non andrà in onda domenica 14 luglio: scopriamo perché e quando ricomincia la serie turca

Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz Kaya) in una scena di Segreti di famiglia

La serie turca Segreti di famiglia (Yargı) non va in onda domenica 14 luglio. Scopriamo perché Segreti di famiglia non viene trasmessa e quando ricomincia il serial turco di Canale 5.

Perché Segreti di famiglia non va in onda il 14 luglio

Segreti di famiglia, la serie turca che ha per protagonisti Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, non va in onda nella prima serata di domenica 14 luglio: al suo posto è previsto il film Ho cercato il tuo nome, un'intensa storia d'amore con Zac Efron. La pellicola parla di Logan, un marine che, sopravvissuto alla missione in Iraq grazie alla foto di una sconosciuta, parte alla ricerca della ragazza.

Segreti di famiglia, quando ricomincia su Canale 5

Segreti di famiglia torna con tre nuovi episodi in prima tv mercoledì 17 luglio dalle 21.20. Nelle nuove puntate, Eren è tenuto sotto stretta osservazione da Pars, ma nonostante ciò decide di aiutare Ceylin a trovare il taxi su cui è salita Inci la notte dell'omicidio.

Ilgaz sorprende Engin ad annusare una sciarpa per sentire il profumo di Ceylin, e il procuratore sospetta che il ragazzo si sia invaghito di lei. Ceylin trova a casa di Engin una barchetta di carta, come quelle che costruiva Inci, e si convince che l'assassino di sua sorella viva in quella casa.

Nel video qui sopra, una piccola anticipazione della prossima puntata.

Segreti di famiglia è disponibile anche in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE