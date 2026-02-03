Nel corso della puntata si approfondirà il ruolo del Regno Saudita nello scacchiere globale, essendo diventato oggi uno degli snodi centrali della geopolitica. Alla guida di questa trasformazione c’è il principe ereditario Mohammad bin Salman, salito al vertice del potere nel 2017 interrompendo la tradizionale gerontocrazia della dinastia dei Saud e accentrando il controllo politico ed economico del Paes e, guidando direttamente i principali asset strategici e il Fondo Sovrano saudita.

Mercoledì 4 febbraio , in seconda serata , su Canale 5 , torna Risiko - Sfide di potere , il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini e prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset .



Si analizzerà quindi, la figura del principe ereditario che, consapevole della progressiva fine dell’era dei combustibili fossili, ha lanciato il piano Vision 2030: un vasto progetto di diversificazione economica che punta su tecnologia, AI ed energia sostenibile. In questo quadro rientrano i grandi progetti urbanistici, l’apertura del Paese al turismo internazionale e l’utilizzo dello sport e dei grandi eventi come strumenti di influenza, culminata anche nell’assegnazione all’Arabia Saudita dei Mondiali di Calcio 2034.

In questo contesto di apertura globale si inserisce anche il rafforzamento dei rapporti con l’Italia. Nel 2024 il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha avviato una partnership con la Commissione Reale Saudita selezionando capolavori dell’arte greco-romana italiana nel centro museale di Maraya, nel deserto saudita.



L’analisi sarà arricchita dal commento della giornalista premio Pulitzer Karen Elliot House, del Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti e dell’ambasciatore Giampiero Massolo.

Risiko - Sfide di potere è scritto da Federico Rampini con Tommaso Franchini. La regia è affidata a Giacomo Frignani.

