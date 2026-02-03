La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 3 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Arda, per fortuna, viene ritrovato in un campo di girasoli.
Al suo risveglio, Bahar chiede a Enver cosa sia successo perché non ha memoria dell'accaduto e teme di essere nuovamente malata.
