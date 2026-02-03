La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 3 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Bahar in una scena de La forza di una donna

La forza di una donna 3: la trama del 3 febbraio

Arda, per fortuna, viene ritrovato in un campo di girasoli.

Al suo risveglio, Bahar chiede a Enver cosa sia successo perché non ha memoria dell'accaduto e teme di essere nuovamente malata.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

