Negli episodi della serie turca Racconto di una notte, andati in onda domenica 19 aprile e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, è il giorno delle nozze di Canfeza e Selim, ma la ragazza è disperata e non vuole sposarsi.

Canfeza nota Mahir tra gli invitati del matrimonio. Mahir si ritrova faccia a faccia con Kursat, l'uomo che ha fatto uccidere suo padre.

Canfeza fugge dal suo matrimonio e manda un messaggio a Mahir. I due si ritrovano nella grotta del loro primo incontro.

Mahir è intenzionato a sposare Canfeza, ma poi scopre che la ragazza è la figlia di Kursat.

Dopo essere fuggiti insieme, Canfeza conduce Mahir a un vecchio rifugio. Mentre la ragazza dorme, Mahir le mette l'anello al dito.

Mahir decide di avvertire Kursat e fargli ritrovare sua figlia. Canfeza viene riportata a casa con la forza.

La ragazza invia un messaggio a Mahir per chiedergli aiuto, ma poi viene rapita.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda il 19 aprile su Canale 5.

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