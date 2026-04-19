Negli episodi della serie turca Racconto di una notte, andati in onda domenica 19 aprile e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, è il giorno delle nozze di Canfeza e Selim, ma la ragazza è disperata e non vuole sposarsi.
Canfeza nota Mahir tra gli invitati del matrimonio. Mahir si ritrova faccia a faccia con Kursat, l'uomo che ha fatto uccidere suo padre.
Canfeza fugge dal suo matrimonio e manda un messaggio a Mahir. I due si ritrovano nella grotta del loro primo incontro.
Mahir è intenzionato a sposare Canfeza, ma poi scopre che la ragazza è la figlia di Kursat.
Dopo essere fuggiti insieme, Canfeza conduce Mahir a un vecchio rifugio. Mentre la ragazza dorme, Mahir le mette l'anello al dito.
Mahir decide di avvertire Kursat e fargli ritrovare sua figlia. Canfeza viene riportata a casa con la forza.
La ragazza invia un messaggio a Mahir per chiedergli aiuto, ma poi viene rapita.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda il 19 aprile su Canale 5.