Negli episodi della serie turca Racconto di una notte, andati in onda domenica 10 maggio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mustafa prende una decisione sul destino del figlio di Sila.
Canfeza telefona a Ezra, che è minacciata da Selim, quindi scappa dalla villa degli Yilmaz per raggiungerla.
Sevde informa Mustafa e Sila di aver impedito l'aborto e Mahir e Rasit intervengono per salvare Canfeza.
Mahir comunica a suo nonno che intende sposare Canfeza, ma viene minacciato da Cabir, padre di Sevde e Mustafa.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda il 10 maggio su Canale 5.