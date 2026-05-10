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Racconto di una notte

SERIE TV10 maggio 2026

Racconto di una notte, il riassunto delle puntate del 10 maggio

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda il 10 maggio su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi della serie turca Racconto di una notte, andati in onda domenica 10 maggio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mustafa prende una decisione sul destino del figlio di Sila.

Canfeza telefona a Ezra, che è minacciata da Selim, quindi scappa dalla villa degli Yilmaz per raggiungerla.

Sevde informa Mustafa e Sila di aver impedito l'aborto e Mahir e Rasit intervengono per salvare Canfeza.

Mahir comunica a suo nonno che intende sposare Canfeza, ma viene minacciato da Cabir, padre di Sevde e Mustafa.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda il 10 maggio su Canale 5.

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