La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda mercoledì 3 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 3 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nonostante sia il giorno del matrimonio, Mahir, si precipita con Salih nel luogo dove pensa di trovare Orhan.
Intanto, Sevde viene chiamata dall'ospedale in cui è ricoverato Mustafa. La donna e Ferman accorrono sperando di ricevere buone notizie.
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