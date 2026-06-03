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Racconto di una notte

SERIE TV03 giugno 2026

Racconto di una notte, la puntata del 3 giugno in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda mercoledì 3 giugno, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda mercoledì 3 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 3 giugno di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 3 giugno

Gurkan Uygun (Kursat) in una scena di Racconto di una notte
Gurkan Uygun (Kursat) in una scena di Racconto di una notte

Nonostante sia il giorno del matrimonio, Mahir, si precipita con Salih nel luogo dove pensa di trovare Orhan.

Intanto, Sevde viene chiamata dall'ospedale in cui è ricoverato Mustafa. La donna e Ferman accorrono sperando di ricevere buone notizie.

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