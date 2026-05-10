Le puntate di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andate in onda domenica 10 maggio sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Canfeza si nasconde nell'auto di Mahir e si presenta insieme a lui all'incontro con Selih. Mahir racconta all'amico di essere stato sospeso e dell'operazione fallita e Selih promette di aiutarlo. Rimasti soli, Canfeza e Mahir sognano un mondo diverso in cui vivere il loro amore, senza ostacoli.

Nel frattempo, Sevde informa Mustafa della situazione a casa Yilmaz e suggerisce di coinvolgere il padre per rimettere in riga Asef e Afat, ma il fratello si oppone e, spazientito, propone una soluzione più drastica. Quando Sevde confida a Ferman la conversazione avuta col fratello, Gulizar sente tutto di nascosto e si ripromette di fermarlo. In seguito, Canfeza usa il cellulare di Sureyya per telefonare a Sare. Le risponde Ezra che, minacciata da Selim, si fa dire dalla nipote dove si trova.

Selim decide di recarsi a Istanbul, insieme alle donne che tiene in ostaggio, per riprendersi Canfeza. Kursat, ancora in ospedale, convince un'infermiera a farsi aiutare e telefona a Rasit.

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