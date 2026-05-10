Le puntate di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andate in onda domenica 10 maggio sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 10 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Canfeza si nasconde nell'auto di Mahir e si presenta insieme a lui all'incontro con Selih. Mahir racconta all'amico di essere stato sospeso e dell'operazione fallita e Selih promette di aiutarlo. Rimasti soli, Canfeza e Mahir sognano un mondo diverso in cui vivere il loro amore, senza ostacoli.
Nel frattempo, Sevde informa Mustafa della situazione a casa Yilmaz e suggerisce di coinvolgere il padre per rimettere in riga Asef e Afat, ma il fratello si oppone e, spazientito, propone una soluzione più drastica. Quando Sevde confida a Ferman la conversazione avuta col fratello, Gulizar sente tutto di nascosto e si ripromette di fermarlo. In seguito, Canfeza usa il cellulare di Sureyya per telefonare a Sare. Le risponde Ezra che, minacciata da Selim, si fa dire dalla nipote dove si trova.
Selim decide di recarsi a Istanbul, insieme alle donne che tiene in ostaggio, per riprendersi Canfeza. Kursat, ancora in ospedale, convince un'infermiera a farsi aiutare e telefona a Rasit.