La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 24 maggio in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 24 maggio in prima serata di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Preoccupato per un possibile ritorno di Selim, Mahir resta alla villa dei nonni insieme a Canfeza e Sureyya.
Sila confessa a Canfeza di voler solo fuggire per sentirsi libera e di non voler ostacolare la sua relazione con Mahir.
La mattina dopo, Mahir e Canfeza vengono sorpresi insieme da Mesude, scatenando la rabbia della ragazza.
Asaf è sempre più preoccupato dopo la visita di Selim, che pretende la consegna di Canfeza.
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