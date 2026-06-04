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Racconto di una notte

SERIE TV04 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 5 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda venerdì 5 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 5 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir riceve la visita di Selim in ospedale.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 5 giugno

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) e Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Selim vuole accelerare le nozze civili con Canfeza. Prima di andarsene, Selim provoca Rasit annunciandogli il matrimonio imminente e fissando un incontro d'affari per il giorno successivo insieme a Kursat.

Nel frattempo, Canfeza confida a Ezra di essere certa che Mahir verrà a salvarla, mentre Ezra sprona Kursat a intervenire per proteggere sua figlia.

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