Venerdì 24 gennaio, alle ore 21.25, su Rete 4, torna l’appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Daniela Ruggi, 31enne di Montefiorino (Modena), di cui non si hanno notizie dallo scorso 11 settembre. Gli inquirenti continuano la ricerca, con un dubbio che ne guida le indagini: la donna è scomparsa di sua iniziativa o qualcuno le ha fatto del male? Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Pierina Paganelli. Tanti, ancora, i gialli da risolvere: chi è l’uomo ripreso dalla videocamera della farmacia, la sera del delitto? E perché Louis Dassilva non ha consegnato agli inquirenti, gli abiti indossati quella sera? Confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello. Si rinnova anche lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il proprio pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.

