Venerdì 16 gennaio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.



Al centro del programma, gli sviluppi sul caso Garlasco. I computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi potrebbero diventare testimoni silenziosi ma fondamentali e potrebbero rivelare cosa sia successo la sera prima della morte della ragazza.



Si tornerà a parlare di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa lo scorso 8 gennaio, dopo che gli inquirenti hanno inserito nel registro degli indagati il marito. Durante un sopralluogo di mercoledì, sono state ritrovate tracce di sangue nella casa della 41enne.



Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

