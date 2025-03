Venerdì 7 marzo, in seconda serata su Italia 1, va in onda il film Una donna promettente con protagonista Carey Mulligan

Carey Mulligan nel film Una donna promettente

Una donna promettente (Promising Young Woman) va in onda venerdì 7 marzo in seconda serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Il film, vincitore di un Oscar come Miglior sceneggiatura originale nel 2021, è scritto e diretto dalla regista britannica Emerald Fennel (Saltburn).

Una donna promettente, la trama del film con Carrey Mulligan

E se una giovane donna si aggirasse nei locali di notte, fingendosi ubriaca, per farsi abbordare da uomini che tentano di approfittarsi di lei?

In questa pellicola, a metà tra il genere thriller e il dramma, Cassie (Carrey Mulligan) vive una doppia vita: di giorno lavora in un bar e di sera veste i panni di una vendicatrice, pronta a mettere le sue "vittime" davanti al loro squallore e ai loro comportamenti.

Per poter chiudere i conti col passato, Cassie deve riuscire a vendicare la morte dell'amica Nina. Ai tempi dell'università, Nina è stata vittima di uno stupro di gruppo, avvenuto mentre era incosciente. Nessuno dei colpevoli ha scontato la pena per il crimine commesso.

Cassie porta avanti la sua vendetta personale, anche a costo di risultare "strana" e non essere capita dalla sua famiglia.

Una donna promettente, il cast

Carey Mulligan riesce a incarnare perfettamente le mille sfumature del dolore e del desiderio di vendetta della protagonista Cassie. Per questo ruolo, Carey Mulligan ha ricevuto la nomination all'Oscar e ai Golden Globe come miglior attrice protagonista nel 2021.

Il comico e attore Bo Burnham interpreta il dottor Ryan Cooper. Ryan, ex collega dell'università di Cassie, la convince a dare una possibilità all'amore, ma la loro storia porterà a conseguenze e ferite inaspettate.

Jennifer Coolidge (2 Broke Girls, The White Lotus) dà il volto alla madre di Cassie, Susan Thomas. Cassie vive ancora con i suoi genitori, molto preoccupati per lei ma incapaci di aiutarla a elaborare quanto accaduto a Nina.

Completano il cast del film: Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge e Adam Brody.