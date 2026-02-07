Febbraio è il mese di San Valentino e Mediaset Infinity celebra la festa degli innamorati con una collezione di film, offerti gratis in streaming, per una serata romantica da trascorrere in coppia. Da Un'ottima annata - A good year , con il premio Oscar Russell Crowe, alla commedia romantica Amore e altri rimedi , che vede protagonisti Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway; passando dall'ironia di Fabio De Luigi in Ti presento Sofia e dalle profonde riflessioni amorose portate sullo schermo da Pierfrancesco Favino nel film L'uomo che ama . Questi e molti altri titoli fanno parte della collection "Inguaribili romantici", disponibile a partire da sabato 7 febbraio, gratis on demand su Mediaset Infinity.

Una storia d'amore può resistere a un tradimento? Dopo essersi innamorati al Museo di Casa Leopardi a Recanati e 4 anni felici di fidanzamento, Roberta scopre che Davide l'ha tradita all'inizio della loro relazione. Il rapporto entra in crisi e quando Roberta conosce Lorenzo, sembra buttarsi tutto alle spalle. Ma non è come sembra.

Nel cast, Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi e Giulia Fiume.

Un amore così grande

Dopo la morte della madre, Vladimir parte dalla Russia alla volta dell'Italia, alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Quest'ultimo ha abbandonato la madre di Vladimir a San Pietroburgo quando lui aveva pochi anni. Giunto a Verona, Vladimir conosce Veronica, la figlia benestante di un industriale. Tra i due ragazzi nasce un amore che si rivela pieno di ostacoli e di insidie.

Nel cast, Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Franco Castellano ed Eleonora Brown.

Nessuno come noi

Nella Torino irrequieta degli anni '80, un professore universitario incontra una giovane docente di liceo capace di trasformare le sue certezze in domande. Mentre lui e la moglie cercano una scuola per il figlio difficile, un'aula qualunque diventa il punto d'innesco di un'attrazione che sovverte ogni equilibrio.

Protagonisti della pellicola, Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum.

Ti presento Sofia

Commedia romantica con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Gabriele, padre separato attento e premuroso con la figlia di 10 anni Sofia, s'innamora di Mara, una donna che detesta i bambini. Che fare? Travolto dalla passione Gabriele nega l'esistenza della figlia. Ma nascondere la presenza di Sofia non è così semplice e le bugie, si sa, hanno le gambe corte. Remake di una commedia argentina.

Appuntamento con l'@more

Può la storia "da una notte e via" trasformarsi nell'amore della tua vita? Megan, single disoccupata e svogliata, si risveglia nel letto di Alec, conosciuto su un sito di appuntamenti on line, dopo l'avventura di una notte. La mattina si salutano, felici di non rivedersi mai più. E invece no: fuori infuria la bufera, e Megan è bloccata a casa di Alec.

Con Miles Teller, Analeigh Tipton.

Amore e altri rimedi

Il donnaiolo Jamie Randall (Jake Gyllenhaal), che lavora come rappresentante di prodotti farmaceutici, conosce Maggie Murdock (Anne Hathaway), una ragazza affetta dal morbo di Parkinson. Tutto comincia come una storia di sesso occasionale ma poi i due si innamorano, vivendo una relazione che incrinerà ogni loro certezza. È possibile amarsi veramente?

Last night

Commedia sentimentale. Michael e Joanna Reed sono serenamente sposati e vivono a Manhattan. Lei è una giornalista free-lance con ambizioni di scrittrice, lui un imprenditore nella progettazione di edifici commerciali. Un giorno subentra il tradimento: lei ritrova un suo ex; lui è attratto da una avvenente collega. Ciò che non si trova nel partner si cerca altrove senza moralismi o sensi di colpa.

Tutto l'amore del mondo

Matteo (Nicolas Vaporidis), un ragazzo dal carattere un po' duro e riluttante all'amore, intraprendere un viaggio nelle città più romantiche del mondo insieme ad alcuni amici. Quando incontra una ragazza che è esattamente il suo opposto si innamora e si troverà a rimettere in discussione le sue convinzioni.

Amore 14

Nella pellicola diretta da Federico Moccia, la quattordicenne Carolina, impegnata a districarsi tra la scuola, gli amici e il rapporto, spesso conflittuale con i suoi genitori, si trova improvvisamente alle prese con i turbamenti legati al primo amore, Massimiliano.

L'uomo che ama

La fatica di una storia d'amore che finisce, la pena del distacco e l'inevitabile autocombustione di un sentimento. L'amore in tutte le sue espressioni: l'attrazione, la passione, la gelosia, poi la noia, il distacco e l'indifferenza. Tutto questo lo vive Roberto, un uomo che lascia e un uomo che viene lasciato. Interpretato da Pierfrancesco Favino.

Scusa ma ti chiamo amore

Lui è un quarantenne depresso e abbandonato dalla sua quasi moglie. Lei una frizzante 17enne alla vigilia degli esami di maturità. Si scontrano per caso e non si lasciano più. Vent'anni di differenza non contano, nemmeno nella Roma bene. Con Raoul Bova.

Amore e altri enigmi

Jake, un professore che si è appena lasciato con la storica fidanzata, decide di ricorrere all'aiuto del dottor Morales per avere un supporto psicologico nel difficile momento che sta attraversando. Quando si innamora di Allegra, la bella madre di uno dei suoi alunni da poco diventata vedova, il dottor Morales non sembra essere d'accordo della nuova relazione e comincia a diventare inopportuno.

Un'ottima annata - A good year

Ridley Scott dirige Russell Crowe in una pellicola cult ispirata all'omonimo romanzo di Peter Mayle. Il cinico manager londinese Max Skinner eredita da uno zio una villa con una sterminata vigna in Provenza. Qui, il cinismo di Max si scioglie grazie al fascino della ristoratrice Fanny, e inizia pina piano a riscoprire i valori che lo zio aveva cercato di trasmettergli.

Jane Eyre

Nell'Inghilterra di fine '800, Jane Eyre riesce a guadagnarsi la meritata felicità dopo una un'infanzia e un'adolescenza difficili. Il cammino è lungo e pieno di ostacoli, ma lei è temprata dalla vita e ce la farà.

Piccolo Grande Amore

In questa favola romantica, la principessa Sofia, interpretata da Barbara Snellenburg, si innamora di un maestro di windsurf, Raoul Bova, arrivando a rifiutare un matrimonio combinato.

Il tempo delle mele 3

Ned fa parte di una band e ha gran fortuna con le donne; Valentine insegna alle elementari, ma è iscritta alla Sorbona. I due si innamorano a Parigi, ma le difficoltà emergono subito perché lei non intende rinunciare ai suoi esami, né lui può evitare le tournée. Dopo un periodo snervante di fugaci appuntamenti in varie città francesi e di ossessionanti telefonate, l'amore riuscirà a trionfare?

