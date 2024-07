Madri 2, in anteprima i primi 3 minuti della stagione

I primi 3 minuti della nuova stagione di Madri - Una vita d'amore, in onda dal 17 luglio in esclusiva gratis su Mediaset Infinity

Madri - Una vita d'amore torna in esclusiva gratis su Mediaset Infinity con la seconda stagione a partire da mercoledì 17 luglio. Nel video qui è sopra è possibile vedere in anteprima i primi 3 minuti della prima puntata.

Continuano le storie delle donne del reparto pediatrico dell'Ospedale San Juan, tra vita quotidiana, lavoro, famiglia e amore.

Madri 2, la trama

Marian, Claudia, Luisa, Alicia ogni giorno sono alle prese con i propri figli malati, depressi, frustrati. Il loro istinto però le aiuta a superare ogni difficoltà. Tutti i protagonisti devono affrontare dei grandi cambiamenti nelle loro vite: Marian riceve un'importante offerta di lavoro, mentre Luisa e Antonio devono riconsiderare i loro progetti per il futuro a causa del comportamento inaspettato di Andy.

Madri 2, alcune curiosità sul cast

Belén Rueda interpreta Marián, madre di una figlia anoressica. L'attrice ha preso parte anche alle serie Médico de familia e Los Serrano, qui in Italia conosciute come Un Medico in Famiglia e I Cesaroni.

Aida Folch invece è Olivia, la pediatra dell’ospedale. Ha recitato in diverse pellicole cinematografiche come The Queen of Spain e nel film italo-spagnolo Mamma qui comando io.

Gli altri interpreti sono Carmen Ruiz, Alain Hernandez, Antonio Molero, Ana Labordeta, Carla Diaz, Joel Bosqued e Maria De Nati.

Madri 2, quando e dove vederlo

Madri 2 - Una vita d'amore sarà disponibile da mercoledì 17 luglio in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity con le prime sei puntate. Appuntamento a settembre per il finale di stagione.

