Sabato 14 giugno in prima serata su Canale 5, va in onda il docu-concerto di Laura Pausini "Laura 30 World Tour"

Il docu-concerto di Laura Pausini, Laura 30 World Tour, va in onda sabato 14 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Uno show unico scritto con un linguaggio innovativo e declinato in un formato ad hoc per il web: il passato, il presente, il futuro. I tre capitoli della vita artistica di una vera e propria icona internazionale che non ha mai dimenticato le sue radici italiane.

Laura Pausini, seduta nel suo camerino al termine di un concerto, riavvolge il nastro della sua storia con un racconto avvincente e facilmente fruibile, fatto di immagini, musica e parole. L’artista ripercorre ogni tappa del suo “sogno”, attraverso il suo repertorio, ricco di successi intramontabili e grazie alle testimonianze degli amici e dei collaboratori più stretti che hanno contribuito al suo indiscutibile successo planetario.

Quella di Laura Pausini è una gloriosa carriera lunga trent’anni: dalla vittoria al Festival di Sanremo nel 1993, dove ha trionfato con La Solitudine, al Laura Pausini World Tour 2023 2024 che da febbraio 2023 ha toccato oltre 70 città in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti, con dati di vendita da capogiro, che la incoronano di fatto l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

