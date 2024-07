La regola del gioco è la nuova serie con Alessandra Mastronardi in onda prossimamente su Canale 5 e annunciata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2024-2025.

Nel cast della serie troviamo: Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati. Coproduzione RTI e Fabula Pictures, la fiction è diretta da Andrea Molaioli e sarà divisa in quattro prime serate su Canale 5.

La regola del gioco: trama e cast della nuova serie con Alessandra Mastronardi

Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, ha 35 anni quando viene arrestata per gioco d’azzardo e mandata in una comunità a svolgere servizi socialmente utili. Giocare a poker vuol dire anche leggere le persone: glielo ha insegnato suo padre, Pietro, interpretato da Max Tortora, prima di morire in un’esplosione quando lei aveva solo 9 anni. Ed è la capacità per la quale Ettore Napoli (Simone Liberati), dei Servizi Segreti le chiede di collaborare per arrestare un grande esponente del narcotraffico internazionale. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE