Segreti di famiglia, la puntata del 7 marzo in streaming

Torna in esclusiva su Mediaset Infinity l'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) con nuovi episodi.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, è disponibile dal 3 marzo con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, la puntata integrale del 7 marzo di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia: la trama del 7 marzo

Ceylin in cella inizia a socializzare con le altre detenute. Vanno a trovarla Gul e Ailyn. La madre non riesce a rassegnarsi all'idea che sua figlia sia stata arrestata. Va a trovarla nuovamente anche Ilgaz. Le mostra delle foto nella speranza che lei possa ricordare qualcosa, ma Ceilyn riconosce dei documenti a cui Ilgaz, in quanto suo marito, non potrebbe avere accesso e si arrabbia con lui.

Anche Metin ha uno scontro con Ilgaz, perché non crede all'innocenza della ragazza e non comprende l'ostinazione del figlio. Serdar intanto cerca di coinvolgere Parla nello spaccio di stupefacenti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE