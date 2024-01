Da venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 21.05, su Focus, prende il via Kosmos - L'Universo degli Antichi e dei Moderni, nuovo appuntamento della rete tematica dedicata alla divulgazione, a cura dell'antichista Laura Pepe, con l'astrofisico INAF Brera-Merate Simone Iovenitti. Esperti di discipline dotate di approcci distanti e tradizionalmente inconciliabili, Pepe e Iovenitti dimostrano quanto queste siano insospettabilmente vicine, e come possano risultare di mutua utilità. Intrecciando cultura umanistica e sapere scientifico è possibile capire come gli antichi si affacciassero ai misteri della natura, tentassero di decifrarli, da quale prospettiva e con quali finalità. Nell’antichità, l'astronomia studiava gli eventi delle regioni celesti che poi si sarebbero verificati sulla Terra, ma in poche occasioni distingueva previsioni e predizioni. Greci e Romani disponevano dei due termini - astronomía e astrología -, ma li usavano indifferentemente per designare due generi d'indagine differenti: l’astronomía corrispondeva, approssimativamente, alla nostra attuale astronomia, e l’astrología al complesso di credenze e tradizioni, secondo cui le posizioni e i movimenti dei corpi celesti influivano su eventi umani collettivi e individuali.

