Venerdì 19 luglio, in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, va in onda il film con Richard Armitage e Sarah Wayne Callies

Venerdì 19 luglio, in prima serata su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity, va in onda il film catastrofico Into the storm, film del 2014 diretto da Steven Quale con protagonisti Richard Armitage e Sarah Wayne Callies.

Into the storm, la trama

In una sola giornata, la cittadina di Silverton, in Oklahoma, viene colpita e devastata da una serie di tornado senza precedenti. All'inseguimento di questi ci sono Allison, una meteorologa esperta di tornado, e Pete, un cineasta che sogna di filmare il twister perfetto.

I due e la loro squadra si imbatteranno nel vortice più grande della storia.

Into the storm, il cast

Richard Armitage veste i panni di Gary, un padre vedovo che cerca di salvare suo figlio dalla furia dei tornado. L'attore nella sua carriera ha preso parte a molti kolossal cinematografici, come Star Wars, Captain America e Lo Hobbit.

Sarah Wayne Callies interpreta la metereologa Allison. Nel corso della sua carriera, ha recitato in Prison Break, The Walking Dead e Dr. House - Medical Division, ruoli di grande successo che le hanno permesso di farsi conoscere dal grande pubblico.

Nel cast anche Nathan Kress, Arlen Escarpeta, Matt Walsh e Scott Lawrence.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE