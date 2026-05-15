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FILM 15 maggio 2026

Il Gladiatore II: sabato 16 maggio in prima serata su Canale 5

Sabato 16 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda Il Gladiatore II
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Il film Gladiatore 2 va in onda sabato 16 maggio in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Sequel del celebre cult del 2000, diretto da Ridley Scott, si svolge circa 25-30 anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio.

Il Gladiatore 2, la trama

Paul Mescal (Lucio) in una scena de Il Gladiatore 2.
Paul Mescal (Lucio) in una scena de Il Gladiatore 2.

In una Roma imperiale segnata da decadenza e corruzione, Lucio, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, viene catturato in Numidia e deportato a Roma dopo l’invasione dell’esercito romano. Ridotto in schiavitù, è costretto a combattere come gladiatore nel Colosseo. L’Impero è governato dai due giovani spietati, Caracalla e Geta, e Lucio deve trovare la forza per ribellarsi. Per sopravvivere e riconquistare la propria libertà, Lucio dovrà ribellarsi.

Assieme al protagonista si muovono figure ambigue: Macrino, ex schiavo, divenuto mercante di gladiatori, il generale Marco Acacio, uomo d’onore diviso tra dovere e coscienza e Lucilla, madre di Lucio.

L’opera punta su sequenze d'azione brutali, battaglie navali nel Colosseo allagato ed elementi fantasy, come feroci babbuini e squali.

Il Gladiatore 2, il cast

Il cast del sequel de Il Gladiatore II vede Paul Mescal nel ruolo di Lucio, figlio di Lucilla e nipote di Commodo,
accanto a lui, Denzel Washington interpreta Macrino, ex schiavo divenuto potente mercante di gladiatori deciso a conquistare il potere, mentre Pedro Pascal veste i panni del generale Marco Acacio, combattuto tra ideali e dovere.
Infine, Connie Nielsen torna nel ruolo di Lucilla, madre di Lucio e unico legame diretto con il film originale del 2000.

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