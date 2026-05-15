Il film Gladiatore 2 va in onda sabato 16 maggio in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

In una Roma imperiale segnata da decadenza e corruzione, Lucio, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, viene catturato in Numidia e deportato a Roma dopo l’invasione dell’esercito romano. Ridotto in schiavitù, è costretto a combattere come gladiatore nel Colosseo. L’Impero è governato dai due giovani spietati, Caracalla e Geta, e Lucio deve trovare la forza per ribellarsi. Per sopravvivere e riconquistare la propria libertà, Lucio dovrà ribellarsi.

Assieme al protagonista si muovono figure ambigue: Macrino, ex schiavo, divenuto mercante di gladiatori, il generale Marco Acacio, uomo d’onore diviso tra dovere e coscienza e Lucilla, madre di Lucio.

L’opera punta su sequenze d'azione brutali, battaglie navali nel Colosseo allagato ed elementi fantasy, come feroci babbuini e squali.

Il Gladiatore 2, il cast

Il cast del sequel de Il Gladiatore II vede Paul Mescal nel ruolo di Lucio, figlio di Lucilla e nipote di Commodo,

accanto a lui, Denzel Washington interpreta Macrino, ex schiavo divenuto potente mercante di gladiatori deciso a conquistare il potere, mentre Pedro Pascal veste i panni del generale Marco Acacio, combattuto tra ideali e dovere.

Infine, Connie Nielsen torna nel ruolo di Lucilla, madre di Lucio e unico legame diretto con il film originale del 2000.

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