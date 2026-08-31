Martedì 1 e giovedì 3 settembre, debutta in prima serata su Canale 5, il light crime in prima visione in chiaro Hotel Costiera. Protagonista della serie Jesse Williams, conosciuto per il ruolo del Dottor Jackson Avery, interpretato per ben 12 stagioni in Grey's Anatomy.
Protagonista e produttore esecutivo, Williams è l’ex marine Daniel DD De Luca. Tornato nel paese della sua infanzia, DD lavora come fixer dell'esclusivo Hotel Villa Costiera e aiuta gli ospiti a togliersi dai guai. Ma, oltre al lavoro ufficiale, Daniel è impegnato a ritrovare Alice, la figlia del proprietario dell'hotel, di cui è l'unico ad aver intravisto il presunto rapitore.
La serie unisce un cast internazionale - Jesse Williams, Jordan Alexandra e Alejandra Onieva - e volti noti della serialità italiana. Tra questi: Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio, Pierpaolo Spollon.
La serie è stata girata nella Costiera amalfitana, oltre a Napoli, Sperlonga e Argentario.
Al Villa Costiera, hotel d'eccellenza sulla costiera amalfitana, Daniel De Luca guida una squadra che risolve problemi fuori dall'ordinario. La giornata cambia rotta quando Aaron Tarsky, miliardario in vacanza, svanisce in mare durante una battuta di pesca con la giovane moglie Sheryl. La famiglia affida a DD il compito di ricostruire i fatti. L'indagine, tra versioni discordanti e dettagli che non combaciano, scardina l'apparenza e conduce a una verità meno ovvia. Proprio lì affiora un collegamento prezioso con un'altra urgenza: Alice, la figlia del proprietario, scomparsa da settimane. Una fotografia in un bar, datata due settimane prima, riaccende la pista e orienta la ricerca.
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