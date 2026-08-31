Martedì 1 e giovedì 3 settembre, debutta in prima serata su Canale 5, il light crime in prima visione in chiaro Hotel Costiera. Protagonista della serie Jesse Williams, conosciuto per il ruolo del Dottor Jackson Avery, interpretato per ben 12 stagioni in Grey's Anatomy.

Protagonista e produttore esecutivo, Williams è l’ex marine Daniel DD De Luca. Tornato nel paese della sua infanzia, DD lavora come fixer dell'esclusivo Hotel Villa Costiera e aiuta gli ospiti a togliersi dai guai. Ma, oltre al lavoro ufficiale, Daniel è impegnato a ritrovare Alice, la figlia del proprietario dell'hotel, di cui è l'unico ad aver intravisto il presunto rapitore.

Hotel Costiera, il cast

La serie unisce un cast internazionale - Jesse Williams, Jordan Alexandra e Alejandra Onieva - e volti noti della serialità italiana. Tra questi: Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio, Pierpaolo Spollon.

Hotel Costiera, le location

La serie è stata girata nella Costiera amalfitana, oltre a Napoli, Sperlonga e Argentario.