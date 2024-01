I Fantastici 5

L'inizio del 2024 e il mese di gennaio arricchiscono l'offerta gratuita proposta dal catalogo di Mediaset Infinity, con tanti nuovi contenuti da vedere in streaming. Tra questi imperdibili fiction, nuove serie tv, intrattenimento e le sfide di Coppa Italia. Il sabato di Canale 5 è segnato dal ritorno di Maria De Filippi con C'è Posta per Te, per raccontare nuove storie e seguire le riconciliazioni dei protagonisti, senza privarsi di emozionanti sorprese. Per quanto riguarda le fiction, occhi puntati su I Fantastici 5, con Raoul Bova nei panni di un allenatore sportivo di atleti paralimpici. Dopo il successo dell'amatissima Terra Amara e di My Home My Destiny, che prosegue con la seconda stagione in esclusiva su Mediaset Infinity, dalla Turchia arriva anche Dreams and Realities - La forza dei sogni, romantic comedy a tinte thriller. Qui di seguito il dettaglio della programmazione disponibile in streaming a ottobre su Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a gennaio: le novità

Dal 29 gennaio su Mediaset Infinity arriva la nuova serie televisiva turca Dreams and Realities - La forza dei sogni. Prodotta da NGM e composta da 26 episodi, vede tra le protagoniste l'attrice Özge Gürel, nota al pubblico italiano per le sue interpretazioni in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season. La serie segue le vicende di cinque donne in carriera e dei loro rispettivi sogni, compresa la ricerca del vero amore, costrette a fare i conti con un improvviso omicidio. Accanto a Özge Gürel nei panni di Dicle, nel cast troviamo Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem). Raoul Bova è invece il protagonista della fiction dedicata al mondo dello sport, I Fantastici 5. L'attore interpreta Riccardo, un allenatore che in passato aveva rinunciato alla sua carriera nel circuito olimpico per stare accanto alla famiglia. A distanza di tempo, però, le circostanze sono cambiate e quando viene inaspettatamente chiamato ad allenare un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei, non si tira indietro. Di fronte a tante difficoltà, sarà in grado di trasformare il gruppo in una vera e propria squadra? E sarà in grado di rimettere assieme i cocci della sua famiglia? Gennaio segna anche il grande ritorno di C'è Posta per Te, con Maria De Filippi pronta a raccontare nuove storie nella speranza di poter aprire la busta della trasmissione e concedere un abbraccio tra i protagonisti.

Le serie tv da vedere gratis su Mediaset Infinity

Dopo una breve pausa per le festività, dall'8 gennaio su Mediaset Infinity arrivano i nuovi episodi di My Home My Destiny. Nella seconda stagione della serie, Zeynep - interpretata dall'attrice Demet Ozdemir - continua a dover fare i conti con il complicato rapporto con Mehdi, ma anche con la vicinanza di Baris.

Come vedere la Coppa Italia su Mediaset Infinity

Oltre alla Champions League, Mediaset continua a essere la casa anche dei match di Coppa Italia, giunta agli ottavi di finale. Da non perdere i prossimi appuntamenti Milan-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Roma-Cremonese e Juventus-Salernitana.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo di Mediaset Infinity si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids, di calcio e sport. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE