Giorno della memoria, la programmazione Mediaset

Le iniziative Mediaset in ricordo delle vittime dell'Olocausto: film, interviste, documentari, approfondimenti, servizi giornalistici e una campagna istituzionale

In occasione del Giorno della Memoria, Mediaset si impegna a tenere viva nella mente dei telespettatori una pagina cruciale della storia, con diverse iniziative e una campagna istituzionale proposta su ogni rete televisiva, radio e properties social e web.

La campagna Viva La Memoria invita il pubblico ad approfondire l’argomento con video-testimonianze online integralmente sul sito di Mediaset ha a cuore il futuro, e incoraggia chi ha una storia di deportazione in famiglia a contribuire inviando la propria. Tale campagna, dal 20 al 27 gennaio si declinerà in uno spot in onda su tutti i canali del Gruppo.

E per riflettere sul capitolo più oscuro del Novecento - 17 milioni di morti, sei nella sola comunità israelita, tra il 1933 e il 1945 -, le reti Mediaset programmano film, interviste, documentari, approfondimenti e servizi giornalistici.

Focus, venerdì 24 gennaio, in prima serata, rievoca lo sterminio nazista con un documentario inedito, Il caso Kersten, che racconta la storia del medico membro delle SS.

Canale 5, sabato 25 gennaio, in seconda serata, Speciale TG5: la Shoah dei Bambini, a cura di Claudio Fico, firmato da Roberto Olla, propone le testimonianze di Tatiana e Adra Bucci, e di Sami Modiano, con interviste al direttore del Museo statale di Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński e alla direttrice del Centro Asteria Suor Elisabetta.

Retequattro, sempre sabato 25, in prima serata, ricorda la Shoah con il film-capolavoro di Steven Spielberg Schindler’s List.

Iris, domenica 26 gennaio, in prima e seconda serata, racconta il genocidio del popolo ebraico con i film Sobibor: la grande fuga e Defiance: i giorni del coraggio.

Lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, su Retequattro sono previsti il film con Kristin Scott Thomas La chiave di Sara, alle ore 16.00, e il documento-verità di Alfred Hitchcock Memory of The Camps, in seconda serata.

In chiusura, Canale 5, martedì 28 gennaio, in prima e seconda serata, intitola al tema il film premio Oscar La vita è bella e, a seguire, il film con Camille Cottin Valiant Hearts: verso la Libertà.