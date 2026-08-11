In contemporanea, in Italia si assisterà a una meravigliosa eclissi parziale, con il Nord del Paese che vedrà il disco solare oscurato fino al 97% al tramonto. In occasione di questo affascinante evento che terrà tutti con gli occhi rivolti al cielo, su Focus (canale 35, ore 21.20) l’11 agosto andrà in onda lo speciale Eclissi – Il giorno in cui il Sole sparisce : programma scritto e condotto da Luigi Bignami, con la regia e il montaggio di Gianluca Genovese, che fornirà ai telespettatori tutti gli elementi per godersi appieno l’eclissi. Il viaggio alla scoperta del fenomeno partirà dalle basi, spiegando in modo semplice come nascono le eclissi solari e lunari e svelandone i segreti fase per fase.

Il giorno in cui la Luna ruba la scena - L’eclissi solare avviene quando la Luna si allinea perfettamente tra la Terra e il Sole. La Luna nasconde il Sole per pochi minuti e, grazie all’ombra proiettata sulla Terra, il giorno si trasforma in notte.



Il mito della rarità - Le eclissi non sono così rare: quelle parziali avvengono da quattro a sette volte l’anno nel mondo. Sono le eclissi totali a essere rare, due o tre per decennio, perché richiedono un perfetto e simultaneo incastro di tre orbite astronomiche.



Il programma del blackout solare - L’eclissi del 12 agosto inizierà alle 18:50 (ora italiana),

quando la Luna toccherà il primo lembo di Sole sopra la Siberia, e terminerà con l’ultimo pezzo di Luna che uscirà dal Sole alle 23:13 (ora italiana), a sud delle Isole Azzorre. Nella fascia ideale, il buio totale durerà circa due minuti.



Caccia al buio totale - Per vedere l’oscuramento al 100% bisognerà viaggiare verso l’Artico, la

Groenlandia, l’Islanda o il nord della Spagna, Isole Baleari comprese.



Anche in Italia tutti col naso all’insù - Nel nostro Paese l’eclissi sarà parziale e coinciderà con il tramonto. Quindi per vederla sarà importante avere la visuale libera sull’orizzonte. Lo spettacolo migliore si vedrà nelle regioni del Nord-Ovest, mentre la percentuale di Sole coperto diminuire progressivamente spostandosi verso Sud-Est.



Mai guardare il Sole - Fissare il Sole a occhio nudo o con occhiali da Sole tradizionali causa

danni irreparabili alla retina. Per osservare l’evento in modo sicuro bisogna indossare occhiali specifici certificati ISO 12312-2 o filtri da saldatore (grado 14).



Doppio spettacolo. Desideri inclusi - L’eclissi del 12 agosto avviene a ridosso della notte di San Lorenzo. Quest’anno, il picco di massima attività dello sciame meteorico si concentrerà proprio nelle notti tra l’11 e il 13 agosto e la Luna nuova post eclissi regalerà un cielo notturno scurissimo e ideale per osservare le "stelle cadenti" ed esprimere desideri.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE