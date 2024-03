Venerdì 1 marzo, in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, appuntamento con Dune, il film del 2021 diretto da Denis Villeneuve

In attesa di vedere al cinema Dune - Parte due, venerdì 1 marzo, in prima serata su Italia 1 e in prima tv, appuntamento con Dune, il film del 2021 diretto da Denis Villeneuve. Il film è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity fino al 7 marzo 2024.

Qual è la trama del film Dune?

Nel sistema feudale che domina l'universo nel futuro, il potere è nelle mani di un imperatore sotto il quale lottano tra di loro importanti casate. Sul desertico pianeta Arrakis si trova la Spezia, sostanza preziosa per una varietà di motivi. Alla casata Atreides e al suo capo, il Duca Leto, viene affidato il controllo del pianeta, ma in realtà si sta ordendo una congiura per eliminarlo. Leto ha però un figlio, Paul, il quale è dotato di particolari poteri che sta sviluppando con l'aiuto di sua madre Lady Jessica. Anche lui finisce quindi per diventare un ostacolo da abbattere ma, al di là della paura, riesce a vedere il futuro.

Dove vedere Dune 1 in tv e in streaming?

Timothée Chalamet (Paul Atreides) e Rebecca Ferguson (Lady Jessica) in Dune

Il film Dune viene trasmesso venerdì 1 marzo in prima serata su Italia 1 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. È possibile rivedere il film on demand gratis su Mediaset Infinity fino al 7 marzo.

Quante parti ha il film Dune?

Il progetto di Denis Villeneuve è quello di una trilogia, composta da due film basati sul primo romanzo di Dune e un terzo basato su Messia di Dune.

Dune 2, il seguito del film trasmesso su Italia 1, esce nei cinema italiani il 28 febbraio 2024.

A cosa è ispirato Dune?

Zendaya (Chani) in Dune

Adattamento dell'omonimo romanzo di Frank Herbert, il film è il primo capitolo di Dune, già trasposto nel 1984 da David Lynch, e poi nelle miniserie Dune - Il destino dell'universo e I figli di Dune.

Il libro originale è stato pubblicato nel 1965 e il film, diretto da Denis Villeneuve, ne rappresenta solo una parte. In realtà, quello di realizzare Dune, è sempre stato un sogno per Villeneuve: quando aveva quattordici anni, lesse per la prima volta l’omonimo romanzo, che lo incuriosì a tal punto da decidere di farne un film.

Dune, il cast del film con Zendaya e Timothée Chalamet

Timothée Chalamet (Paul Atreides) in Dune

Nel cast di Dune troviamo Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Dune, le curiosità del film di Denis Villeneuve

Il film ha richiesto un enorme budget di produzione di 165 milioni di dollari e ha richiesto tre anni e mezzo di lavorazione. La prima visione ufficiale di Dune al Festival del cinema di Venezia ha suscitato una straordinaria ovazione di sette minuti.

Agli Oscar 2022 è stato il film più premiato: sei le statuette vinte.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE