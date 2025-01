Dall'attesissimo finale di Endless Love a Le Iene Show, dai nuovi episodi di Einstein alle sfide decisive della Coppa italia. A febbraio il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli imperdibili tra film, serie tv, intrattenimento, reality e molto altro ancora.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a febbraio: le novità

Martedì 4 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in scena il capitolo conclusivo di Endless Love, la soap opera turca che segue da vicino la faida tra Kemal Soydere ed Emir Kozcuoğlu. Tra i due si sta consumando una vera guerra senza esclusione di colpi e destinata a coinvolgere anche le persone vicine a loro: cosa succederà nell'ultimo episodio? La serie completa è disponibile on demand su Mediaset Infinity. Da martedì 18 febbraio torna su Italia 1 Le Iene Show, lo storico programma di attualità che si concentra su nuove inchieste, interviste dissacranti e ospiti in studio; mentre Maria De Filippi è pronta a ricostruire le vicende dei protagonisti di C'è posta per te, che nel programma in onda il sabato in prima serata su Canale 5 sperano di ricongiungersi con persone care con cui non hanno più rapporti da tanto tempo. A regalare ulteriori emozioni non mancheranno volti noti, pronti a regalare bellissime sorprese. Tra i film più attesi, torna a disposizione La vita è bella, il capolavoro di Roberto Benigni che ripercorre la tragedia dell'Olocausto attraverso gli occhi di Guido. Su Italia 1, invece, prosegue la saga di Harry Potter, con i film ispirati alla celebre serie di romanzi fantasy di J. K. Rowling.

L'intrattenimento e le serie tv di febbraio su Mediaset Infinity

A partire da lunedì 24 febbraio, tutti gli episodi della prima stagione di Einstein saranno disponibili in maniera gratuita su Mediaset Infinity. La serie tedesca riprende l'omonimo film dedicato a Felix Winterberg - interpretato dall'attore e cantante Tom Beck - il più giovane docente di fisica teorica dell'università di Bochum e geniale pronipote di Albert Einstein. Sorpreso a rubare, per evitare il carcere, è costretto a collaborare con la polizia alla risoluzione di alcuni casi insoliti e particolarmente complessi. Resta a disposizione degli utenti anche l'intera serie belga The Bank Hacker. Tornato in libertà dopo due anni in carcere, il truffatore professionista Alidor Van Praet tenta di riconquistare la fortuna che la polizia gli ha sequestrato. Il suo piano prenderà forma quando scoprirà le qualità di hacker del ventenne Jeremy Peeters. Amore e Vendetta - Zorro, la nuova serie reboot dedicata a uno dei primi supereroi della cultura moderna, segue il ritorno in California di Diego de la Vega, deciso a vendicare l'omicidio del padre. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity. E ancora, la serie Major Crimes: il capitano Sharon Raydor è stata scelta come capo della divisione e dopo un primo difficile impatto riesce pian piano a entrare nel cuore di tutta la squadra. Non si spengono le telecamere sulla Casa del Grande Fratello, dove i concorrenti continuano la loro esperienza tra scontri, nuovi ingressi, sorprese e colpi di scena. Quale strategia condurrà verso la vittoria finale?

Le serie turche su Mediaset Infinity

Oltre al finale di Endless Love, su Mediaset Infinity prosegue Love, Reason, Get even, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. L'amore tra Esra e Ozan saprà superare tutte le difficoltà? Si rinnova anche l'appuntamento con Tradimento, la dizi che scava nei misteri che ruotano attorno ai componenti della famiglia di Guzide e Tarik. I nuovi episodi porteranno alla luce incredibili colpi di scena destinati a stravolgere gli equilibri tra i protagonisti.

La magia della Coppa Italia: i quarti di finale

Febbraio segna anche il ritorno in campo delle squadre ancora in corsa per la Coppa Italia. La competizione, offerta in esclusiva sulle reti Mediaset, giunge ai quarti di finale. Il 4 febbraio tocca ad Atalanta-Bologna, mentre mercoledì 5 si affrontano Milan e Roma. Martedì 25 febbraio la Juventus ospita l'Empoli, mentre il giorno seguente San Siro ospita la sfida tra Inter e Lazio.

