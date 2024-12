Codice d'onore su Italia 1 e in streaming

Codice d'onore va in onda venerdì 27 dicembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity

Codice d'onore va in onda venerdì 27 dicembre in prima serata su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity in contemporanea con la diretta televisiva.

Codice d'onore , trama e cast

Codice d'onore (A Few Good Men) è un film del 1992 diretto da Rob Reiner con protagonisti Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore.

Il giovane giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, interpretato da Tom Cruise, deve difendere dinanzi alla corte marziale due marines, il vice-caporale Dawson e il soldato scelto Downey, accusati dell'omicidio di un commilitone nella base navale di Guantánamo, a Cuba.

Vista la poca esperienza in aula, ad aiutarlo nella difesa c'è la tenente comandante JoAnne Galloway, interpretata da Demi Moore. I due avvocati si scontreranno con l'omertà dei loro stessi assistiti e scopriranno un vero e proprio Codice d'onore che impedisce loro di dire la verità sull'omicidio. La base è comandata con il pugno di ferro dal colonnello Nathan R. Jessep, Jack Nicholson, che per questa interpretazione ha guadagnato una candidatura all'Oscar.

Nel 1992, il film fu candidato inoltre agli Oscar anche nelle categorie miglior film, miglior sonoro e miglior montaggio.

