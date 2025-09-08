Citadel, la serie con Richard Madden in onda su Italia 1
La serie tv con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra andrà in onda il 18 e il 19 settembre in prima serata su Italia 1
Giovedì 18 e venerdì 19 settembre, Italia 1 trasmetterà Citadel, serie di grande successo creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil che vede come protagonisti gli attori Richard Madden e Priyanka Chopra.
Giovedì 18 settembre andranno in onda i primi tre episodi di Citadel mentre venerdì 19 settembre andranno in onda gli ultimi tre episodi e il finale.
Potete vedere Citadel anche in contemporanea streaming con la diretta televisiva.
Citadel, la trama del primo episodio
L'agenzia di spionaggio indipendente Citadel è stata annientata dalla potente organizzazione Manticore, portando alla perdita dei ricordi degli agenti Mason Kane e Nadia Sinh, costretti a ricominciare da capo con nuove identità, senza alcuna consapevolezza del loro passato.
Otto anni dopo, Mason viene contattato dal suo ex collega Bernard Orlick, che ha bisogno del suo aiuto per fermare Manticore.
Mason inizia a cercare Nadia per intraprendere insieme una missione globale, nel tentativo di fermare Manticore e recuperare i propri ricordi.
Leggi anche
beauty
I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate
I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate
FILM
Il film Annem con Özge Gürelva in onda mercoledì 10 settembre in prima serata su Canale 5
Il film Annem con Özge Gürelva in onda mercoledì 10 settembre in prima serata su Canale 5
CRONACA
La donna racconta l’aggressione e il ruolo decisivo di una signora nel salvarle la vita
La donna racconta l’aggressione e il ruolo decisivo di una signora nel salvarle la vita