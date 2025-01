Mercoledì 15 gennaio, in prima serata sul 20, appuntamento con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn con Margot Robbie

Margot Robbie in Birds of Prey la fantasmagorica rinascita di Harley Queen

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn va in onda mercoledì 15 gennaio in prima serata sul 20 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Il film, basato sul gruppo Birds of Prey dell'Universo DC, è diretto da Cathy Yan ed è l'ottavo titolo del DC Extended Universe.

Birds of Prey, la trama e il cast del film con Margot Robbie

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell'usignolo, della pazza e della principessa della mafia?

Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla.

Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Nel cast del film, sono presenti Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor.

Birds of Prey, le curiosità del film

Per la storia originale che avrebbe affiancato Harley Quinn con una nuova collezione di personaggi, hanno tratto ispirazione da vari fumetti, come la serie dei Nuovi 52, dove la protagonista è sola e non sta più con il Joker. La costumista Erin Benach ha lavorato con Margot Robbie e la Cathy Yan per progettare e realizzare 13 costumi diversi. Come per la sceneggiatura e le performance, tutto è iniziato dal materiale originale. Solo una delle sue mazze originali di Suicide Squad è stata usata in Birds of Prey. Invece, il dipartimento addetto agli oggetti di scena ha creato delle mazze più piccole del 30%, per facilitare l’azione e le acrobazie.

Dove vedere Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn in streaming

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è disponibile in streaming nel catalogo dei film presenti su Infinity+.