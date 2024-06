Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, difende l'innocenza del marito. A Pomeriggio Cinque News, Valeria ha affermato: "È sereno perché è innocente".

Valeria esprime preoccupazione per l'andamento delle indagini sull'omicidio avvenuto nel garage di Pierina il 3 ottobre a Rimini, sottolineando che anche altre persone dovrebbero essere indagate: "Siamo quattro persone attenzionate da mesi, se hanno indagato mio marito, dovrebbero indagare anche tutti gli altri tre. Anche me stessa, certo, perché no?".

Secondo Valeria, ci sarebbe un tentativo di deviare le indagini verso suo marito: "Qualcuno ha fatto una semina di sassolini che portassero gli sguardi di tutti in una certa direzione. Altrimenti non avrebbe mischiato una vicenda puramente privata con un fatto come quello che è accaduto".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE