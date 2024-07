Morte Alex Marangon, i genitori: "C'è l'ipotesi del sacrificio umano"

Ad un mese dalla morte di Alex Marangon, il giovane trovato senza vita sul greto del Piave, i suoi genitori, Sabrina Bosser e Luca Marangon, tornano a parlare a Pomeriggio Cinque News, il programma condotto da Simona Branchetti.

Durante il collegamento, è stata menzionata la possibilità che Alex possa essere stato coinvolto in un rito sciamanico, suggerita da alcuni giornalisti e investigatori. Luga Marangon spiega che si tratta di “una delle tante ipotesi” che sono state avanzate. Secondo questa teoria, Alex potrebbe essere stato vittima di un sacrificio umano: “Esistono dei sacrifici, dei riti sciamanici, di qualche tribù che fatalità avvengono il trenta giugno e il trenta dicembre, proprio alle 3 di notte”.

“Qualcuno ha parlato, ma non con noi. Ha parlato in pretura, ha parlato con le forze dell'ordine”. Sabrina Bosser dichiara di non poter ancora confermare se queste testimonianze abbiano menzionato esplicitamente il sacrificio umano. La madre di Alex sollecita chiunque abbia assistito all’omicidio a farsi avanti, sottolineando che “chi ha assistito a un omicidio e non vuole parlare, diventa complice.”

