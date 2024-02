"Mi piacerebbe tanto chiamarti fratello, tu sarai veramente un fratello nostro quando avrai accettato Gesù nella tua vita come unico Signore, come personale Signore e salvatore".

A Pomeriggio Cinque vanno in onda i messaggi vocali inediti della coppia che sarebbe complice della strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. A parlare sono Sabrina Fina e Massimo Carandente che, insieme a Giovanni Barreca, avrebbero ucciso Antonella Salamone, Emanuel e Kevin, moglie e figli di Giovanni.

"Accetterai Gesù veramente con un cuore rotto, un cuore umile e con ginocchia piegate dove tu piangerai tantissimo. Perché tu tieni, tieni, ma sei soltanto legato al materiale, Satana ti ha legato, materialmente parlando e facendoti vedere che il mondo è bello perché il mondo gira intorno a te e non sono io, Sabrina, a parlare. Qua c’è Massimo che te lo può confermare perché sta vedendo come io sono ferma, proprio piantata, come si suol dire, nel mandarti questo messaggio", sono le parole pronunciate da Sabrina Fina nell'audio.

La strage ha visto sopravvivere solo la figlia diciassettenne, mentre gli inquirenti seguono la pista della setta religiosa. A Pomeriggio Cinque, aveva parlato anche il padre di Antonella Salamone: “Ho visto mia figlia in videochiamata la domenica prima e c’erano delle persone davanti a lei che non la facevano muovere facilmente. Mi disse: Ti lascio perché ho ospiti in casa, ma non sapevo chi fossero”.

