Lunedì 31 dicembre Alphaville Pedrosa De Melo è scomparso nel nulla a Roma dopo aver chiamato sua madre.

Non si hanno più notizie del ragazzo di 31 anni che lavorava come autotrasportatore. Nell'ultima telefonata, Alphaville aveva spiegato alla madre di avere l'auto in panne in una zona poco frequentata.

A Pomeriggio Cinque, l'appello della mamma di Alphaville per poter ritrovare suo figlio: “Io stavo lavorando e lui mi ha detto che aveva questi problemi con la macchina. Gli avevo detto cerca un meccanico. Dopo non l’ho più sentito. Non l’ho più trovato. È un mistero, io non so cosa sia successo".

“Ho tanta confusione nel mio cuore, tante domande. Lui parla tre volte al giorno con me. Ho paura nel mio cuore. Lui ha viaggiato, lui è venuto qui perché lavorava”, aggiunge la mamma del ragazzo scomparso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE